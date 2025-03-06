"Отримує друге дихання": у країни Європи повертається настрій антиамериканізму
- Заяви Дональда Трампа погіршують ставлення європейців до США, викликаючи негативні реакції.
- Європейські країни на офіційному рівні ухвалюють виважені рішення, прагнучи уникнути поспішних дій.
- ЄС прагне виграти час, щоб ухвалювати раціональні рішення, які не зашкодять відносинам.
Заяви Дональда Трампа погіршують ставлення європейців до США. Утім, вони ухвалюють більш виважені рішення і не роблять поспішних заяв.
Керівник Центру стратегічних комунікацій і безпеки Ігор Соловей в ефірі 24 Каналу зазначив, що країни Євросоюзу на офіційному рівні виваженіші в оцінках. Заяви Дональда Трампа зараз у них викликають негативне ставлення до США.
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"Шоковані заявами Трампа не тільки українці, а й європейці. У деяких країнах антиамериканізм існує багато років. Зараз він отримав друге дихання", – сказав Ігор Соловей.
Європа не ухвалює поспішних рішень
Він додав, що класична поведінка Євросоюзу, який рідко ухвалює швидкі, необдумані рішення, – це заклик до розуміння й переговорів. Рішення в Євросоюзі ухвалюються консенсусом, а отже, це завжди вимагає ґрунтовного опрацювання.
Емоції вщухають, і залишається раціональність. Тому є шанс ухвалити більш виважені рішення. Зараз Європа максимально намагається виграти трохи часу, щоб не ухвалювати поспішних рішень, які можуть зашкодити двостороннім і багатостороннім відносинам,
– зазначив Соловей.
Він додав, що Європа чекає, поки шквал емоційної напруги спаде, щоб ухвалювати виважені рішення.