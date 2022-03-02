Європа стає нашим тилом , – Резніков розповів про нові поставки джавелінів та байрактарів
2 березня 2022 , 09:40Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Резінкова
Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне для оборони. Україна на передовій вільного світу.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
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Пишаюся кожним, хто сьогодні боронить свій дім від російської навали,
– наголосив Олексій Резніков.
Та додав, що наразі в Україні зростає обсяг допомоги, адже збільшується кількість країн, які цю допомогу надають. Приєднується навіть ті, щодо кого це вважалося неможливим.
До України вже прибули і стали на бойові чергування нові байрактари. Буде більше стінгерів і джавелінів,
– повідомив Резніков.
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