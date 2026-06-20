Україна дала поштовх: Європа може змінити систему захисту у відповідь на погрози Трампа 

З початком президенства Дональда Трампа Європа усвідомила, що її оборона відтепер у її руках. Тому сьогодні європейські країни докладають зусиль, щоб самостійно захищатися від можливих загроз. І в цьому їм буде дуже корисний досвід України.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, наголосивши, що Європа на прикладі України побачила, як можуть діяти США. Коли Вашингтон хоче чинити тиск, він може просто припинити постачання зброї, попри свої контрактні зобов'язання.

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Як дії США вплинули на ставлення європейців до власної оборони?

Тимочко наголосив, що існує величезний спектр причин, які прискорили європейців щодо ухвалення рішення про випуск своїх систем протиповітряної оборони. Ба більше, до створення єдиної комплексної системи захисту. Особливо на тлі погроз Дональда Трампа вивести американські війська з території європейських країн.

"Також їх доволі сильно мотивував той фактор, що після всіх цих ігор американців щодо тиску на європейців і українців сталося падіння вартості акцій американських виробників зброї та відбулося різке зростання акцій європейських", – зазначив оглядач.

Що підштовхнуло Європу до створення комплексної системи ППО: дивіться відео

Військовий оглядач зауважив, що Україна сьогодні відіграє значну роль у сенсі здешевлення систем протиповітряної оборони. Адже тенденція наразі така, що ракети будуть заміщатися дронами. І у найближчій перспективі в стратегічному повітряному домінуватимуть саме безпілотники різних габаритів, різної потужності, які поступово витіснятимуть класичні ракети та навіть авіацію.

Європейці розуміють, що Україна має більше досвіду управління різноманітними системами протиповітряної оборони та може застосовувати їх відносно різних викликів,

– зазначив Іван Тимочко.

Тому для європейських країн є життєвою необхідністю забезпечити захист свого повітряного простору і свого добробуту, маючи сильну систему ППО. Зараз Європа намагатиметься рухатись у цей бік в мілітарному плані.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розповів про те, що Україна виступила ініціатором створення Європейської антибалістичної системи. За його словами, для реалізації цього масштабного проєкту потрібна широка співпраця з партнерами, урядами європейських країн і оборонними компаніями.