Європарламент прийняв резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму

У Європарламенті 23 листопада схвалили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму. Документ під час голосування підтримала абсолютна більшість європарламентарів.

Так, резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.

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Росія здійснює тероризм

У резолюції чітко зазначили, що Росія здійснює "невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру" в Україні. Внаслідок цього загинули вже тисячі людей. На окупованих територіях загарбники проводять страти без суду і слідства, грабують, гвалтують та катують людей.

У документі згадали про масові вбивства в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, а також атаки на маріупольський театр та залізничний вокзал Краматорська.

Потрібні відповідні обмеження проти Росії

Європарламент закликав ЄС розробити правову базу для визначення держав як спонсорів тероризму. Потрібні суттєві обмежувальні заходи проти таких країн, які мусять вплинути на їхні стосунки з державами-членами ЄС.

Також Європарламент закликає Раду ЄС внести Росію до списку держав-спонсорів тероризму ЄС, а партнерів Євросоюзу – вжити аналогічних заходів.

Через ескалацію російських ударів по цивільній інфраструктурі України Європарламент закликав ЄС прискорити роботу над 9 пакетом санкцій проти Росії. До речі, саме під час голосування за резолюцію тривала нова масована ракетна атака загарбників.

Реакція України

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Європарламенту. Він наголосив, що Росія використовує засоби тероризму. Цю державу необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також подякував європарламентарям за це вагоме рішення. Він теж переконаний, що Росія, яка цілеспрямовано атакує мирне населення та цивільну інфраструктуру, має бути зупинена та повністю ізольована.

Чітку позицію Європарламенту відзначив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Росія тягне за собою терористичні акти проти суверенних держав. Ця держава підтримує терористичні режими та організації, включаючи ПВК "Вагнера", і найголовніше – веде терористичну війну проти України.

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