Виключити з системи SWIFT і ввести санкції: Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі

Європарламент 10 червня схвалив резолюцію через події у Білорусі. Дипломати закликали негайно звільнити затриманого активіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Деталі резолюції

Резолюцію схвалили 626 євродепутатів. Проти були лише 16. У документі є позиція Європарламенту та 38 пунктів з пропозиціями щодо дій.

Читайте також США невдовзі накладуть санкції на режим Лукашенка: кого торкнуться

Дипломати закликали Єврораду якнайшвидше ввести санкції проти білоруських фізичних та юридичних осіб, які причетні до примусової посадки літака з Протасевичем. Крім того, у санкційний список можуть потрапити особи, які пов'язані з фальсифікацією виборів президента.

Прокурори, судді та працівники правоохоронних органів, які відіграють певну роль у репресіях, повинні бути в санкційному списку, як і агенти, що працюють над дезінформацією, засобами масової інформації, пропагандою. Зокрема Марат Марков, який брав інтерв'ю у Протасевича на каналі ОНТ 2 червня,

– мовиться у документі.

Члени Європарламенту закликали до швидких економічних та галузевих заходів, спрямованих на ключові білоруські галузі, зокрема:

на сировину та нафтопродукти,

калійну, металургійну та деревообробну галузі.

Дипломати заявили, що потрібно суворо відмовитися від фінансової підтримки режиму Лукашенка.

"Відмовити у будь-яких нових кредитних лініях банків країни, а інвестиції в інфраструктуру чи господарські підприємства слід припинити. Європейські фінансові установи не повинні отримувати облігації або будь-який інший фінансовий інструмент, випущений білоруським урядом", – наголосили у парламенті.

Зауважимо, мовиться і про відключення Білорусі від системи міжнародної банківської системи SWIFT.

Крім того, резолюція вимагає відсторонити Білорусь від участі у міжнародних спортивних заходах, включаючи чемпіонати Європи та світу, та Олімпійські ігри в Токіо. Депутати також закликали УЄФА заборонити білоруському державному телебаченню транслювати футбольний турнір ЄВРО-2020.

Цікаво Транслював пропаганду: в Україні заборонили мовлення каналу "Білорусь 24"

Реакція Тихановської

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що європейська резолюція допомагає перейти від слів до справи.

Дуже важливо, щоб ЄС з США, Україною та Великою Британією діяли разом, пов'язано і послідовно, щоб допомогти білоруському народу домогтися того, за що він бореться кожен день, – вільних виборів і демократичних реформ,

– наголосила політикиня.