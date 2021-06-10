Виключити з системи SWIFT і ввести санкції: Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі

10 червня 2021 , 18:42
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Джерело:

Європарламент

Європарламент 10 червня схвалив резолюцію через події у Білорусі. Дипломати закликали негайно звільнити затриманого активіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Деталі резолюції

Резолюцію схвалили 626 євродепутатів. Проти були лише 16. У документі є позиція Європарламенту та 38 пунктів з пропозиціями щодо дій.

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Дипломати закликали Єврораду якнайшвидше ввести санкції проти білоруських фізичних та юридичних осіб, які причетні до примусової посадки літака з Протасевичем. Крім того, у санкційний список можуть потрапити особи, які пов'язані з фальсифікацією виборів президента.

Прокурори, судді та працівники правоохоронних органів, які відіграють певну роль у репресіях, повинні бути в санкційному списку, як і агенти, що працюють над дезінформацією, засобами масової інформації, пропагандою. Зокрема Марат Марков, який брав інтерв'ю у Протасевича на каналі ОНТ 2 червня,
– мовиться у документі.

Члени Європарламенту закликали до швидких економічних та галузевих заходів, спрямованих на ключові білоруські галузі, зокрема:

  • на сировину та нафтопродукти,
  • калійну, металургійну та деревообробну галузі.

Дипломати заявили, що потрібно суворо відмовитися від фінансової підтримки режиму Лукашенка.

"Відмовити у будь-яких нових кредитних лініях банків країни, а інвестиції в інфраструктуру чи господарські підприємства слід припинити. Європейські фінансові установи не повинні отримувати облігації або будь-який інший фінансовий інструмент, випущений білоруським урядом", – наголосили у парламенті.

Зауважимо, мовиться і про відключення Білорусі від системи міжнародної банківської системи SWIFT.

Крім того, резолюція вимагає відсторонити Білорусь від участі у міжнародних спортивних заходах, включаючи чемпіонати Європи та світу, та Олімпійські ігри в Токіо. Депутати також закликали УЄФА заборонити білоруському державному телебаченню транслювати футбольний турнір ЄВРО-2020.

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Реакція Тихановської

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що європейська резолюція допомагає перейти від слів до справи.

Дуже важливо, щоб ЄС з США, Україною та Великою Британією діяли разом, пов'язано і послідовно, щоб допомогти білоруському народу домогтися того, за що він бореться кожен день, – вільних виборів і демократичних реформ,
– наголосила політикиня.

Зверніть увагу! 9 червня президент США Джо Байден ще на рік продовжив санкції проти Білорусі. Вперше їх запровадили ще 2006 року. Цьогоріч Байден наголосив, що дії білоруської влади становлять небезпеку закордонній політиці Штатів.
Автор: Софія Мінджоса