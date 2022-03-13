Європарламент вимагає від Росії звільнити викраденого журналіста Батурина

Депутати Європейського парламенту вимагають від Росії звільнити українського журналіста Олега Батурина у місті Каховка.

Члени Європарламенту засудили викрадення росіянама журналіста. Вони вимагають в окупантів негайно відпустити і Батурина, і всіх інших викрадених людей.

Важливо На Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин

Парламентарі схвалили відповідну заяву. ЇЇ підписали:

Петраш Ауштрявічюс, партія "Оновлення Європи"

Віола Фон Крамон Таубадель, партія "Зелені"

Юозас Олекас, партія "Соціалісти"

Міхаель Галлер, партія "Європейська народна партія"

Рамона Вікторія Стругаріу, партія "оновлення Європи",

народний депутат України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Ми також закликаємо світову спільноту до підтримки цієї вимоги щодо всіх викрадених журналістів і громадян в Україні. Повна відповідальність за ці злочини лежить на Росії,

– наголосили політики.

Нагадаємо, Батурин зник 12 березня 2022 року в Каховці. Колеги навіть не сумніваються, що його викрали російські орки.

ЦІкаво – Росіяни намагаються досягти бодай чогось, щоб відзвітувати командуванню, – Маляр: