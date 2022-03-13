Європарламент вимагає від Росії звільнити викраденого журналіста Батурина

13 березня 2022 , 23:15
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Джерело:

Уніан

Депутати Європейського парламенту вимагають від Росії звільнити українського журналіста Олега Батурина у місті Каховка.

Члени Європарламенту засудили викрадення росіянама журналіста. Вони вимагають в окупантів негайно відпустити і Батурина, і всіх інших викрадених людей.

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Парламентарі схвалили відповідну заяву. ЇЇ підписали:

  • Петраш Ауштрявічюс, партія "Оновлення Європи"
  • Віола Фон Крамон Таубадель, партія "Зелені"
  • Юозас Олекас, партія "Соціалісти"
  • Міхаель Галлер, партія "Європейська народна партія"
  • Рамона Вікторія Стругаріу, партія "оновлення Європи",
  • народний депутат України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Ми також закликаємо світову спільноту до підтримки цієї вимоги щодо всіх викрадених журналістів і громадян в Україні. Повна відповідальність за ці злочини лежить на Росії,
– наголосили політики.

Нагадаємо, Батурин зник 12 березня 2022 року в Каховці. Колеги навіть не сумніваються, що його викрали російські орки.

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Автор: Ольга Музика