Європарламент вимагає від Росії звільнити викраденого журналіста Батурина
13 березня 2022 , 23:15Читать новость на русском
Джерело:Уніан
Депутати Європейського парламенту вимагають від Росії звільнити українського журналіста Олега Батурина у місті Каховка.
Члени Європарламенту засудили викрадення росіянама журналіста. Вони вимагають в окупантів негайно відпустити і Батурина, і всіх інших викрадених людей.
Важливо На Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин
Парламентарі схвалили відповідну заяву. ЇЇ підписали:
- Петраш Ауштрявічюс, партія "Оновлення Європи"
- Віола Фон Крамон Таубадель, партія "Зелені"
- Юозас Олекас, партія "Соціалісти"
- Міхаель Галлер, партія "Європейська народна партія"
- Рамона Вікторія Стругаріу, партія "оновлення Європи",
- народний депутат України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Ми також закликаємо світову спільноту до підтримки цієї вимоги щодо всіх викрадених журналістів і громадян в Україні. Повна відповідальність за ці злочини лежить на Росії,
– наголосили політики.
Нагадаємо, Батурин зник 12 березня 2022 року в Каховці. Колеги навіть не сумніваються, що його викрали російські орки.
ЦІкаво – Росіяни намагаються досягти бодай чогось, щоб відзвітувати командуванню, – Маляр: