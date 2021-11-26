Європарламент визнав відповідальність Кремля за злочини вагнерівців

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію щодо порушення прав людини вагнерівцями. Саме влада Росії несе відповідальність за скоєні цим формуванням злочини.

За ухвалення документа щодо порушення прав людини російськими найманцями із ПВК "Вагнера" проголосували 585 депутатів Європарламенту, натомість 40 були проти, ще 43 – утрималися.

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Визнання відповідальності Росії за злочини вагнерівців

Європейські депутати засудили жорстокі злочини, скоєні російською організацією ПВК "Вагнера" та спорідненими з нею військовими угрупованнями в різних зонах конфлікту.

Депутати наголосили, що саме Росія відповідальна за фінансування, тренування, організацію та оперативне командування цими парамілітарними групами. В Європарламенті вважають, що дії вагнерівців збігаються зі спробами Росії посилити свій вплив у таких зонах.

ПВК "Вагнера", як і інші найманці у сфері безпеки, мають сприйматися як тіньові організації Росії,

– наголосили в документі.

Місця, де помітили вагнерівців

У резолюції сказано, що російські найманці беруть участь у багатьох конфліктах по усьому світі.

Зокрема, слід російських найманців помітили в

Україні,

Сирії,

Судані,

Мозамбіку,

Лівії,

Центральноафриканській Республіці,

Венесуелі.

Країни просять припинити співпрацю з вагнерівцями

Враховуючи наслідки злочинів найманців Росії, депутати привітали заяву високого представника Євросоюзу щодо обов'язкового ухвалення санкцій ЄС проти людей та установ, пов'язаних із ПВК "Вагнера", а також тих, які працюють з ними.

Європейські політики звернули увагу на необхідність заборони на подорожі та заморожування активів для всіх оперативних працівників компанії.

Крім того, Європарламент закликав всі країни, які користуються "послугами" вагнерівців, перервати будь-які зв'язки ними.