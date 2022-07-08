Європарламент визнав водійські посвідчення з України: чому це важливо для біженців
Джерело:Європарламент
Українські біженці в Євросоюзі зможуть користуватися своїми водійськими посвідченнями. Відповідне рішення 7 липня схвалив Європарламент.
Українці, які отримали в ЄС статус тимчасового захисту, не повинні складати новий іспит з водіння. Вони можуть і далі користуватися українськими водійськими правами.
До теми Єврокомісія запросила Україну до митного безвізу: рішення запрацює з грудня
За таке рішення проголосував 561 європарламентар, проти були лише 6 депутатів.
Українці можуть працювати водіями вантажівок
Громадяни України, які працювали водіями вантажівок або автобусів, зможуть продовжити свою професійну діяльність у Європі. Для цього вони мають підтвердити свої українські сертифікати профпридатності на коротких курсах.
Якщо ж біженці втратять посвідчення водія, то країна ЄС, в якій вони попросили про притулок, може видати нове. Потрібно лише підтвердити, що до цього ви дійсно мали водійські права в Україні.
Зауважимо, що тепер рішення Європарламенту має затвердити Рада ЄС.
Мобільні оператори можуть зберегти пільги для біженців
Європейська Комісія закликала європейських та українських операторів мобільного зв'язку дозволити біженцям і далі користуватися безкоштовним зв'язком або принаймні мінімальними тарифами.
До теми У Польщі запустили сайт з пошуку роботи для переселенців з України
Мільйони людей залишили Україну і перебувають у ЄС. Вкрай важливо, щоб українці мали змогу користуватися зв'язком за доступною ціною, залишаючись у контакті зі своїми сім'ями та друзями,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, домовленість підписали 8 квітня на 3 місяці, тому невдовзі цей термін спливає.
Це може вас зацікавити – ЄС виділить велику фінансову допомогу Україні: відео