Європарламент закликав дати Україні більше зброї, а Росії – суворіші обмеження
7 квітня 2022 , 15:28Читать новость на русском
Джерело:сайт Європарламенту
Європарламент закликає ввести повне ембарго на імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу з Росії. Натомість Україні, яка бореться за свою незалежність, потрібно допомогти зброєю.
Про це повідомили на сайті Європарламенту за підсумками пленарного засідання.
Важливо Європарламент більшістю голосів закликав до повного ембарго на російські нафту, газ і вугілля