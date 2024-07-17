В Орбана пропонували "мир" із Росією: Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України

Після того, як прем'єр-міністр Угорщини відвідав Москву та знову заговорив про потребу перемовин між Україною та Росією, європейська спільнота відреагувала. Зокрема, там ухвалили резолюцію на підтримку нашої держави.

Під час пленарного засідання Європейського парламенту 17 липня схвалили резолюцію на підтримку України. Перед цим проросійська фракція намагалась також висунути свою резолюцію, передає 24 Канал.

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Угорщина зловживає своїм головуванням

Резолюцію підтримали 495 євродепутатів із 679, що голосували. Сама резолюція підтверджує підтримку "незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Відповідно до документа, Європейський парламент засуджує нещодавній візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії. Там також знову наголосили, що під час цього візиту він не представляв ЄС, а візит є кричущим порушенням договорів ЄС і спільної зовнішньої політики.

Більшість Європарламенту засудила зловживання Угорщиною своїм головуванням у Раді ЄС, яке розпочалось із 1 липня. Там також закликали Угорщину зняти блокаду фінансування України з Європейського фонду миру.

У резолюції містяться заклики продовжувати військову, фінансову та іншу допомогу України, підтримка вступу України у Європейський Союз, використання заморожених російських активів. Окремо там засуджується російський обстріл "Охматдиту" та гібридні атаки Росії проти ЄС.

У зв’язку з цим Європарламент закликає Раду ЄС продовжувати та розширювати санкції проти Росії та Білорусі, одночасно здійснюючи моніторинг, перегляд та підвищення її ефективності та впливу.

"Альтернативна резолюція"

Проросійська фракція Віктора Орбана у Європарламенті "Патріоти за Європу" запропонувала альтернативну резолюцію щодо підтримки України. Євродепутати цієї політичної групи закликають до припинення вогню та підписання миру з Росією.

У документі від цієї групи засудили атаку на дитячу лікарню в Києві "Охматдит" та наголосили та повазі міжнародно визнаних кордонів України, євродепутати цієї політичної групи закликали Україну та Росію "відкрити дипломатичні канали з метою укладання міцного мирного договору".

У документі також згадали й про вступ України до ЄС, наголошуючи, що він неможливий, доки всі умови не будуть виконані.

Європарламент закликає українські органи влади виконати вимоги щодо захисту та виконання прав національних меншин, забезпечити свободу слова та активізувати зусилля у боротьбі з корупцією; висловлює серйозне занепокоєння щодо небезпечного становища національних меншин в Україні, які часто є об’єктами необґрунтованої дискримінації,

– мовиться в альтернативній резолюції.

На щастя, цю резолюцію не ухвалили.