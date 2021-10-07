У Європарламенті засудили Росію, Китай та КНДР через кібератаки

Європейський парламент засудив системну агресивну поведінку Китаю, Росії та Північної Кореї в кіберпросторі. Євродепутатів турбують численні атаки на урядові установи та приватні компанії.

У звіті вони закликали до спільних і скоординованих відповідей на кібератаки, які також повинні включати НАТО. Ці відповіді можуть призвести до введення санкцій проти ворожих суб'єктів, які загрожують інтересам євроатлантичної безпеки.

До теми Хакери 5 років контролювали компанію, яка відповідає за передачу мільярдів SMS по всьому світу

Європарламент також закликав до комплексних заходів, послідовної ІТ-політики та покращення координації військового кіберзахисту.

Євродепутати рекомендують створити спільний підрозділ для усунення нестачі обміну інформацією між установами, органами та агентствами Євросоюзу. Також це необхідно, аби створити безпечну та швидку інформаційну мережу.

За словами доповідача Урмаса Паета, впродовж останніх років постійно зростає кількість зловмисних кібероперацій. Зважаючи на це, Євросоюз повинен посилити свій оборонний потенціал, щоб успішно на них реагувати.

Тому вкрай важливо зміцнювати співпрацю між державами-членами та інститутами ЄС, НАТО, США та іншими стратегічними партнерами,

– наголосив він.

Варто прочитати Едвард Сноуден застеріг від використання одного з VPN-сервісів: якого і чому

Кібератаки Росії та Китаю: останні новини