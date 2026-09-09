Україна узгодила з 10 оборонними компаніями кроки для реалізації програми FREYJA

У середу, 9 вересня, президент України зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та керівниками оборонних компаній. Сторони обговорювали проєкт спільної антибалістики FREYJA.

Вона має забезпечити Європі захист від повітряних загроз. Про це повідомив президент України.

Що сказав Зеленський?

Глава держави розповів, що під час розмови з Йонасом Гаром Стере були присутні представники оборонних компаній багатьох країн-партнерів. Окрім України та Норвегії також взяли участь:

Данія;

Франція;

Німеччина;

Італія;

Нідерланди;

Іспанія;

Швеція;

Велика Британія.

Спільно з керівництвом FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo узгодили, що конкретно мають зробити лідери й урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники – на своєму,

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що Київ розраховує на перші практичні результати програми. Наприкінці президент подякував партнерам за готовність працювати разом. Глава держави наголосив, що захист європейського неба – це спільна справа.

Також у вівторок, 8 вересня, відбулося 36-те засідання у форматі "Рамштайн". Європейські партнери оголосили про нові внески для посилення України, зокрема Німеччина про постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot та літаків F-16, а також про закупівлю дронів.