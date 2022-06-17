Європейська перспектива для нас відкрита
17 червня 2022 , 21:12Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олександра Калініченка
Єврокомісія 17 червня рекомендувала надати України статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Це рішення стало можливим, в першу чергу, завдяки героїчному опору проти агресії Росії всього українського суспільства і діям ЗСУ.
Розлого Статус кандидата у члени ЄС: що це означає для України
План дій
Водночас президентка ЄК наголосила на реформах, які ми маємо здійснити, аби перейти на наступну стадію переговорів про членство в ЄС.
Серед першочергових заходів:
- Звершити конкурс на керівника САП, призначивши вже визначеного переможця, та провести прозорий незалежний відбір директора НАБУ;
- Завершити очищення Вищої Ради Правосуддя за допомогою Етичної Ради;
- Прийняти законодавство про незалежний прозорий відбір суддів Конституційного Суду.
До роботи
Всі ці реформи, за наявності волі, можна провести за лічені місяці. Війна тут – не перепона і не потрібно за неї "ховатися".
Тепер українці чітко знатимуть, з кого і за що питати.
Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: