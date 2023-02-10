Велике турне напередодні наступу: як Зеленський розвіяв міф про "втому" Європи від війни

Володимир Зеленський завершив своє несподіване турне європейськими столицями. Його справедливо можна вважати значним кроком на шляху до побудови нової архітектури безпеки в Європі та світі, де одну з ключових ролей відіграватиме саме Україна.

Візит до Європарламенту, на запрошення президента Євроради Шарля Мішеля, був єдиним візитом Зеленського, про який ЗМІ писали заздалегідь. Вже в столиці ЄС Зеленський виступив перед європарламентарями. Втім, схоже, що цей виступ став символічним, адже особисті зустрічі з лідерами країн союзниць мають набагато практичніше значення. 24 канал проаналізував, чому європейське турне було важливим саме зараз і як воно вплине на подальший хід війни.

До теми Зброя, вступ до ЄС, трибунал для Росії: що Європа наобіцяла українцям у Брюсселі

Одним із головних досягнень турне Володимира Зеленського стала саме демонстрація єдності Європи щодо підтримки України. Потужні заяви європейських лідерів та інституцій, а також основних союзників України демонструють, що жодних компромісів з Росією бути не може, а примарна "втома" від війни є нічим більшим, ніж простою маніпуляцією та міфом.

Очевидно, що війна затягується, а Європа поступово звикає до цього. Натомість нинішній російський режим загрожує не лише Україні, а й Європі. І в Брюсселі це нарешті почали розуміти.

Водночас метою поїздки президента також можна назвати формування спільної з Європою стратегії.

Про що Зеленський домовлявся із Макроном та Шольцем у Парижі

Судячи зі слів самого Володимира Зеленського, візит до Парижа став "спонтанною ідеєю" Еммануеля Макрона та Олафа Шольца. Вочевидь, поїздку до французької столиці ніхто не планував заздалегідь, але попри це вона все ж відбулася та була доволі вдалою та "на часі", враховуючи мету президента – залучити якомога більше військової підтримки для України та розблокувати постачання винищувачів та далекобійних ракет.



Зустріч Зеленського, Шольца та Макрона в Парижі / Фото Le Monde

На зустрічі з лідерами Франції та Німеччини Зеленський заявив, що ці дві країни мають потенціал, який би дозволив переломити ситуацію на фронті та забезпечити поразку Росії у війні. Мовиться, першочергово, про західні винищувачі – тема, яка підіймалася також на зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Літаки є важливою складовою для успішного контрнаступу ЗСУ та деокупації українських територій, і мають прямий вплив на завершення війни. Власне, на цьому президент України вчергове наголосив у Парижі.

Що раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, ... що раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки – то швидше закінчиться ця російська агресія й ми повернемо Європі впевнений мир,

– заявив Володимир Зеленський

Поки що однозначної відповіді на цю ідею ніхто не дає. Водночас непрямі ознаки, такі як навчання українських пілотів та ажіотаж навколо цієї теми у ЗМІ та західних політичних колах, дозволяють зробити висновки, що невдовзі перші постачання винищувачів для України все ж відбудуться.

Про це також говорять і заяви Макрона та Шольца на зустрічі у Парижі. Обидва висловилися дуже впевнено, щодо поразки Росії. Лідери Німеччини та Франції пообіцяли підтримувати Україну на всіх напрямках, поки це буде необхідно, а також відкрито заявили, що не можна дозволити Росії виграти цю війну.

Злочин агресії не можна сприймати за жодних обставин. Особливо від такої держави, як Росія. Саме тому ми пліч-о-пліч з Україною. Ми налаштовані підтримувати Україну до перемоги й відновлення її законних прав,

– заявив Еммануель Макрон.

Україна готується до ймовірного наступу Росії

Активність президента України, зокрема, зумовлена тим, що Росія готує новий потужний наступ проти України. Попри те, що наразі росіяни мають певну обмеженість у ресурсах, вони все ще можуть залучати до війни велику кількість людей та з величезними втратами все ж продавлювати лінії оборони ЗСУ. Україна потребує посилених постачань саме зараз, на чому також наголосив Зеленський під час зустрічі у Парижі.

У нас у всіх дуже мало часу. І це, до речі, не про сьогодні я говорю, а це про тижні, місяці, які у нас попереду, а отже – це про зброю, яка потрібна для миру. Тому що треба зупинити війну, яку розв'язала Росія,

– заявив Володимир Зеленський.

Натомість,Він заяви, що серед європейських держав Німеччина надає найбільшу кількість військової допомоги Україні, а в питаннях термінів постачань немає жодних затягувань.. Зокрема, мовилося про танки Leopard, які німці готують для відправлення в Україну.



Володимир Зеленський та Ріші Сунак у Лондоні / Фото The Times

Водночас попри те, що танки до України ще не доїхали, а питання постачань літаків досі оповите туманом, в Кремлі починають нервувати. Речник російського диктатора Дмітрій Пєсков поспішив пригрозити європейцями за можливе постачання винищувачів для України. При цьому, відразу наголосив, що це нібито не змінить ситуацію на фронті.

Ми це сприймаємо як ніщо інше, як зростаючу залученість Великої Британії, Німеччини, Франції в конфлікт між Росією та Україною. Поступово зникає грань між непрямою і прямою залученістю,

– сказав Пєсков.

Погрози Кремля вже стали традицією, адже вони лунають кожного разу, коли Захід оголошує про можливість нових постачань зброї для України. Водночас західні країни все менш серйозно їх сприймають, адже Росія лише гучно погрожує, при цьому, ніколи не вдається до реальних дій.

Європа не збирається миритися з російською агресією та зробить все можливе, щоб Україна перемогла. Саме для підтвердження своєї солідарності з нашою країною, офіційний Брюссель запросив президента України виступити перед Європарламентом.

Гучний виступ у Європарламенті: світ мав це почути зараз

Володимир Зеленський прибув до Брюсселя рано вранці та виступив перед Європейським парламентом. Євродепутати зустріли президента України оваціями, а прапори України було видно не лише на офіційній трибуні, а також в руках європейських парламентарів. Захід почався із потужного виступу голови парламенту Роберти Мецоли. Вона наголосила, що майбутнє України – в Європейському Союзі, а також підкреслила важливість розширення постачань зброї для України.

Вам потрібно перемогти, і тепер країни-члени (ЄС) повинні швидко розглянути, як наступний крок, надання систем далекого радіусу дії та реактивних літаків, необхідних для захисту вашої свободи,

– заявила Роберта Мецола.

Виступ президента України почався з подяки європейській спільноті за принципову позицію та широку підтримку України з боку країн-членів ЄС. Зеленський наголосив, що для України європейський спосіб життя та шлях до ЄС – це шлях додому. І саме це прагнення України сьогодні намагається знищити Росія.



Володимир Зеленський виступає перед Європарламентом / Фото AFP

Зеленський також підкреслив, що Росія свідомо руйнує всі гуманістичні цінності, щоб продовжувати війну проти України та наголосив, що Росія намагається зробити нормою життя жахи 30-40 років ХХ століття.

Всі 140 мільйонів громадян у Росії для Кремля – це лише тіла, щоб нести зброю в Україну. Верховенство покірності та насильства — це російський спосіб життя, "rules замість права",

– заявив президент України.

Володимир Зеленський також звернувся до всіх громадян Євросоюзу. Він наголосив, що доля Європи ніколи не залежала лише від політиків та підкреслив важливість суспільної думки, яка здатна вплинути на результат політичних рішень та зрештою й на перемогу України у війні. Зокрема, президент України подякував європейцям за підтримку українських біженців та усіх громадян України.

Президент також підкреслив важливість резолюції Європарламенту про підтримку статусу України як кандидата в члени ЄС та наголосив, що це стало додатковою мотивацією для українців боротися та залишатися на європейському шляху. Зеленський також впевнений, що після перемогу Україна стане повноправним членом Європейського союзу, від чого виграють усі, і Україна, і ЄС.

Чому особисті зустрічі настільки важливі

Промова Володимира Зеленська була дуже важливою складовою його візиту в Брюссель. Президент зробив великий акцент саме на зверненні до європейських громадян, що, вочевидь, є важливим елементом для підвищення підтримки України у суспільствах європейських держав. Втім, сама промова є більше церемоніальною, адже основною метою подібних візитів, завжди є саме кулуарні та особисті зустрічі з лідерами країн-членів ЄС.

Попередньо відомо, що Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Мелоні несподівано стала потужною прихильницею України, навіть попри те, що у складі її коаліції в італійському парламенті присутні проросійські політики.

Втім, це не заважає Італії активно надсилати Україні гуманітарну та військову підтримку. Мелоні також була не дуже рада незапланованому візиту Зеленського в Париж, проте, судячи з усього, її претензія була направлена саме до організаторів цього візиту – Макрона та Шольца, які замість демонстрації єдності Європи, вчергове спробували перетягнути на себе ковдру.

Про передачу Україні новітньої системи ППО ЗРК SAMP-T буде оголошено в найближчи декілька днів,

– пообіцяла Мелоні.

До Польщі на каву. І не лише

Зеленський також зустрівся передусім з тими лідерами, які висловлюють доволі неоднозначну позицію. Зеленський поспілкувався та спробував переконати у неможливості мирних угод з Росією лідерів Австрії або Угорщини, які до цього часу висловлювали сумніви, щодо доцільності військової підтримки України та закликали до перемовин.Та, схоже, лідери цих країн хочуть і надалі вдавати "нейтральність" у цьому питанні.

Президент Зеленський, повертаючись з Брюсселя після участі у саміті ЄС, зустрівся у польському Жешуві з президентом Анджеєм Дудою. Як підкреслив керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, зустріч президентів Польщі та України відбулася в четвер пізно ввечері і тривала понад дві години.

Президенти обговорили поточну ситуацію на фронті та безпекову ситуацію в регіоні, а також необхідність подальших спільних зусиль щодо військової підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Крім того, Зеленський та Дуда обговорили порядок денний майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Зеленський також може наполягати на створенні так званої "коаліції винищувачів", по аналогії "танковою коаліцією", яка дозволила створити потужний тиск у питанні постачань танків та прискорила прийняття цього рішення.

Про подібну ідею вже висловлювалося міністерство оборони Польщі. Можливо саме це й стало головною темою розмови двох лідерів.