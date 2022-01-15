Європейські дипломати відвідають лінію розмежування на Донбасі

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідають лінію розмежування на Донбасі. Крім того, до них приєднається очільник МЗС Данії.

Зусилля у нормандському форматі повинні продовжуватись. Про це Ле Дріан сказав на пресконференції. Він провів розмову з Бербок.

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Ми невдовзі відвідаємо Україну. Анналена Бербок планувала свій візит у понеділок, і буде спільний франко-німецький візит, відвідаємо лінію розмежування і Київ,

– сказав французький міністр.

До слова, Бербок має вперше відвідати Київ у понеділок. Потім вона поїде до Москви.

Міністр Данії теж приєднається

Міністр Данія Йеппе Кофод теж відвідає Україну, розповіли в МЗС. Українські дипломати кажуть, що візит Кофода засвідчить підтримку нашої держави з боку Данії на тлі агресивних дій Росії.

16 січня глава данської дипломатії теж відвідає лінію розмежування в зоні ООС. Він особисто побачить наслідки російської збройної агресії.

Боррель теж відвідав Донбас

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 5 січня також приїхав на Донбас. Після візиту він зазначив, що тепер став очевидцем наслідків агресії Росії проти України. Окремо політик наголосив, що подальша агресія Москви на українських кордонах матиме для неї величезні наслідки.