"Це неприпустимо": у Європі гостро відреагували на удар Росії по вокзалу в Дніпрі

Європейські лідери 29 жовтня висловили співчуття українцям через смертоносний удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Зокрема, французький президент Еммануель Макрон закликав змусити Москву до переговорів і не обмежуватися локальним припиненням вогню.

24 Канал зібрав головне із заяв лідерів Європи.

Що сказав Макрон про удар Росії по Дніпру?

Політик назвав неприпустимими систематичні російські атаки проти мирного населення.

Він зауважив, що кремлівський режим продовжує ставити виключно на ескалацію бойових дій та ігнорує будь-які мирні пропозиції міжнародної спільноти.

У цьому контексті нам треба прагнути значно більшого, ніж локальне припинення вогню, про яке домовилися на місцевому рівні в Олешках. Це неприпустимо, що Росія й надалі відкидає всі подібні пропозиції, продовжує ставити на ескалацію та завдає ударів по цивільному населенню,

– наголосив Еммануель Макрон.

Французький лідер окремо відзначив необхідність спільних і скоординованих кроків усього європейського континенту задля зупинення агресії.

Він зазначив, що Європа має "подвоїти зусилля задля досягнення справедливого й тривалого миру та змусити Росію сісти за стіл переговорів".

Реакція Естонії та Латвії

Міністри закордонних справ Естонії та Латвії Маргус Тсахкна й Байба Браже заявили, що російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі свідчить про небажання Москви досягати миру.

Браже назвала російські атаки масовим убивством і державним тероризмом. Вона висловила солідарність із родинами загиблих та українцями й запевнила, що Латвія продовжить підтримувати Україну.

Тсахкна назвав удари по Дніпру та Чернігову відповіддю Росії на мирні ініціативи. За його словами, Москва погодиться на серйозні переговори лише за умови посилення тиску.

Ми маємо посилити санкції, ще більше ізолювати Росію на міжнародній арені та активізувати нашу підтримку України, зокрема її систем протиповітряної оборони,

– додав естонський міністр.

Що кажуть представники ЄС?

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас засудила російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Вона наголосила, що атака на цивільних свідчить про небажання Москви досягати миру.

Це наочно демонструє, що Москва не зацікавлена у мирі,

– підкреслила дипломатка.

Каллас заявила, що під час саміту ЄС – Канада та зустрічі глав МЗС G20 закликатиме посилити підтримку України й домагатися покарання винних, зокрема через Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії та Комісію з розгляду претензій.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта також засудив російські атаки на Дніпро, Чернігів і Кременчук. Він запевнив, що Євросоюз продовжить тиснути на Росію та підтримувати Україну до досягнення справедливого й тривалого миру. Кошта закликав міжнародних партнерів долучитися до цих зусиль.



Удар по вокзалу в Дніпрі / ДСНС

Як відреагували інші політики та дипломати?

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова теж закликала посилювати політичний та економічний тиск на Росію після кожної атаки на українські міста.

Вона назвала удари по Дніпру, Чернігову, Кременчуку та Запоріжжю терористичними актами, внаслідок яких загинули й постраждали десятки людей.

За словами Матернової, дії Москви суперечать її заявам про прагнення до миру. Вона наголосила, що міжнародна спільнота має посилювати тиск на Росію, оскільки інші аргументи не діють.

Президент Чехії Петр Павел також засудив російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі та висловив співчуття родинам загиблих, пораненим і всім українцям, які потерпають від російських атак.

Україна неодноразово публічно підтверджувала цього року, що готова до переговорів про мир. Росія має нарешті продемонструвати таку ж готовність своїми діями. Основою мирних переговорів має бути захист мирних жителів та повернення викрадених українських дітей до їхніх сімей. Українці мають нашу підтримку в цьому, бо вони заслуговують на безпечне життя у власній країні, так само як і ми,

– написав Павел.

Посольство Великої Британії в Україні висловило співчуття родинам загиблих і постраждалих унаслідок удару по вокзалу в Дніпрі.

У диппредставництві наголосили, що поки Україна шукає шлях до миру, Росія продовжує вбивати цивільних. Також там нагадали, що напередодні Лондон оголосив про розширення допомоги Україні, зокрема для посилення протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський раніше закликав світову спільноту до жорсткої реакції. Він наголосив, що США та європейські держави зобов'язані посилити санкційний тиск на агресора.

Наслідки ворожої атаки на станцію

Війська держави-агресора вдарили реактивним дроном безпосередньо по залізничній платформі станції Дніпро. У зоні влучання перебували регулярний пасажирський потяг № 866 Дніпро – Запоріжжя та приміська електричка, де очікували люди.

Унаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, ще 14 людей отримали поранення. Після удару по вокзалу пролунали нові вибухи, які спричинили перебої з електроенергією в частині міста.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, деталі удару по вокзалу у Дніпрі свідчать про те, що загалом противник випустив чотири реактивні апарати, три з яких збили сили протиповітряної оборони.