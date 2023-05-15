Угорщина заблокувала 500 мільйонів євро з фонду, що фінансує зброю для України, – ЗМІ

Міжнародні партнери продовжують допомагати Україні протистояти російській агресії. На жаль, все ще вставляє палки в колеса Угорщина. Цього разу вона заблокувала 500 мільйонів євро.

Мовиться про кошти з Європейського фонду миру, який займається фінансуванням зброї для України. Власне, пів мільярда євро Угорщина заблокувала, розповіло журналістам джерело.

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Запланована виплата заблокована

Зауважимо, що 500 мільйонів євро – восьмий транш допомоги – мали б виділити у понеділок 22 травня. Втім, цього не станеться через блокування Угорщиною відповідного рішення. У Будапешті вимагають "гарантій" від партнерів. У країні переймаються, що кошти Європейського фонду миру в майбутньому виділятимуть лише Україні.

Україна вже отримала сім пакетів допомоги

Нагадаймо, що ж це за Європейський фонд миру. Мовиться про позабюджетний інструмент ЄС. Його загальний обсяг становить практично вісім мільярдів євро.

Власне, кошти з цього фонду дозволяють Євросоюзу допомагати Україні та ЗСУ. Наша держава вже отримала сім пакетів. Крім того, кошти виділяли низці інших держав: Мозамбіку, Грузії, Молдові, Малі, Сомалі, Нігеру, Йорданії, Боснії і Герцеговині, Лівану та Мавританії.

Останній, сьомий пакет, Рада Євросоюзу затвердила ще на початку лютого 2023 року. Кошти спрямували як на озброєння, так і на роботу тренувальної місії ЄС, яка займається підготовкою наших захисників.

А от на початку травня ця ж Рада ухвалила чергове рішення. Згідно з ним, з Європейського фонду миру виділили мільярд євро, щоб забезпечити Україну артилерійськими снарядами.

Щодо військової допомоги, то 15 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив новий пакет. Він зазначив, що в країні вирішили прискорити його оголошення на фоні майбутнього контрнаступу ЗСУ. Так, наша держава отримає:

сотні ракет для систем протиповітряної оборони;

ударні безпілотники великої дальності.

Зауважимо, що Ріші Сунак не називав більше жодних деталей. Що стосується ударних дронів, то речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що про них не просто так нічого не розповіли. Наші партнери утримують у таємниці важливі дані, якими може скористатися ворог. Тож росіянам залишається хіба здогадуватися, що на них очікує.