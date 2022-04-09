Європейський інвестбанк надасть 4 мільярди євро країнам, які приймають українців

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) анонсував програму на 4 мільярди євро на 2022 і 2023 роки. Гроші отримають країни-члени ЄС, які приймають біженців з України.

Це має задовольнити невідкладні інвестиційні потреби, пов'язані з прийомом та інтеграцією людей, які були змушені виїхати з України через війну. Але рішення ще повинна схвалити Рада директорів.

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На що виділили таку суму

Насамперед гроші спрямують на фінансування розвитку ключової соціальної інфраструктури для надання державних послуг біженцям, включаючи житло, школи, лікарні та дитячі садки.

Фінансову підтримку доповнять консультаційною підтримкою, щоб допомогти місцевим органам влади швидко оцінити потреби населеного пункту, все спланувати та визначити пріоритети.

Через війну Росії проти України понад 6,5 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями. З країни вимушено виїхали 3,8 мільйона людей.

Зауважимо, що 4 березня 2022 року правління ЄІБ затвердило Пакет солідарності ЄІБ для України. У рамках цього пакету в період з 8 по 25 березня Банк ЄС виділив уряду України 668 мільйонів євро термінової підтримки ліквідності.

Крім того, ЄІБ працює над додатковим фінансуванням, щоб дозволити українському уряду продовжувати надавати критично важливі державні послуги громадянам, які залишилися в Україні. Зокрема ці кошти призначені для підтримки транспортних, енергетичних, містобудівних та цифрових проєктів – вони є частиною Пакету солідарності для України, підготовленого у співпраці з Європейською комісією.

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