"Це треба обговорити": Зеленський прокоментував європейський мирний план для України

Володимир Зеленський заявив, що наразі є "певні пропозиції" від деяких європейських країн щодо припинення вогню. Водночас поки що не йдеться про план завершення війни.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном, повідомляє 24 Канал.

Що пропонують європейські країни?

Деякі європейські країни, зокрема Франція, запропонували свої ініціативи щодо мирного врегулювання в Україні.

Не багато, але деякі європейські країни справді дуже допомагають з цим. Вони хочуть представити свій погляд. Це не план, як тотально зупинити війну. Це план щодо припинення вогню,

– пояснив президент.

Зеленський зазначив, що такі пропозиції потребують подальшого обговорення, і наголосив, що вітає ініціативи стратегічних партнерів, які прагнуть допомогти Україні.

Довідка. 22 жовтня Володимир Зеленський перебуває з візитом у Швеції. Під час зустрічі з прем'єр-міністром країни політики обговорили війну Росії проти України та двостороннє співробітництво у сфері оборони між Швецією та Україною.

Що відомо про план мирного врегулювання?