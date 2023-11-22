Європарламент відкриє у Києві свій офіс: чим він займатиметься

У Європейському парламенті ухвалили нове рішення для підтримки інтеграції нашої держави у Євросоюз. Так, європарламентарі погодилися відкрити свій офіс у Києві.

Це потрібно для того, щоб посилити підтримку українського парламенту на шляху до ЄС. Журналісти наголосили, що про це рішення також просили наші високопосадовці.

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Європарламент матиме офіс у Києві

Автори матеріалу наголосили, що це рішення ухвалили 20 листопада ввечері. Це дозволить полегшити відносини між європейським та українським парламентами, зокрема зв'язок із відповідними комітетами Європарламенту, а також адміністративної роботи.

Журналісти підкреслили, що в Європейському парламенті є офіс зв'язку для кожної держави-члена, який допомагає парламенту в його роботі. Наприклад, це може бути спілкування із зацікавленими сторонами, організації заходів і підтримці стосунків із місцевими засобами масової інформації.

Присутність парламенту в Києві забезпечить "регулярне інформування комітетів Європарламенту про поточні проблеми і процеси" не тільки в Україні, а й у "країнах Східного партнерства",

– сказали у виданні.

Українська влада просила ЄС відкрити офіс

За даними документу, який отримали журналісти, Європейський парламент створив лише кілька офісів у неєвропейських містах, таких як Нью-Йорк, Аддіс-Абеба та Джакарта. Ці офіси створили для розміщення парламентських працівників, призначених до делегації ЄС у цих місцях.

Кожна країна за межами Європейського Союзу має дипломатичне представництво ЄС, яке діє під керівництвом Європейської служби зовнішніх дій.

Автори матеріалу наголосили, що Володимир Зеленський особисто закликав президента Європейського парламенту Роберта Мецолу створити представництво в Україні під час її візиту до Львова 4 березня. А вже наприкнці квітня 2023 року про це знову звернувся спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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