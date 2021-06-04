Європейський Союз і НАТО посилюють партнерство за 74 пунктами

Цього року відзначають 5 річницю підписання Варшавської спільної декларації між Єврорадою і НАТО. Обидві організації зазначають, що співпраця стала як ніколи раніше тісною.

За останні 5 років, з огляду на усі виклики, з якими стикнулися обидві організації, партнерство ЄС і НАТО досягло безпрецедентного прогресу. Такою є заява, опублікована у щорічному спільному звіті ЄС і НАТО щодо співпраці.

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Співпрацю між ЄС і НАТО посилюватимуть

Стратегічне партнерство між ЄС та НАТО продовжує розвиватися уповні, кажуть в обох організаціях. Доповідь охоплює реалізацію 74 спільних пропозицій щодо посилення партнерства між ЄС і НАТО. Серед них – зміцнення політичного діалогу на всіх рівнях.

Реалізація 74 загальних пропозицій відбуватиметься такими способами:

Реалізація окремих пропозицій через регулярну взаємодію на рівні експертів, включаючи спеціальні діалоги.

Моніторинг, координація та послідовність, що забезпечуються проміжним шаром

переговорів ("Основна група ЄС – НАТО").

Стратегічне керівництво та нагляд, що надаються на вищому офіційному рівні

("Керівна група ЄС – НАТО").

ЄС і НАТО спільно координували зусилля у питаннях військової мобільності, погоджували процеси оборонного планування і розвиток спільних спроможностей у сфері безпеки й оборони.

Як зазначається, після початку пандемії COVID-19 ЄС і НАТО значно посилили партнерство у сфері стратегічних комунікацій. Особливу увагу приділили вирішенню проблем, пов'язаних з пандемією, зокрема і протидії дезінформації.