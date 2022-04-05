Європі час зрозуміти: Буча – лише початок правди про сучасну Росію, – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що Європі, яка досі боїться залишитися без газу та нафти, час зрозуміти: Буча – лише початок правди про сучасну Росію. Зважаючи на це, він закликав західних парнерів надати Україні важку зброю.

Відповідний допис радник глави Офісу Президента опублікував у своєму твітері.

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"Європі, яка все ще боїться залишитися без газу й нафти, час зрозуміти: Буча – лише початок правди про сучасну Росію", – наголосив політик.

За словами Подоляка, далі будуть ще сотні інших українських міст, де побував людожерський "русский мір".

Не хочете страждати від "бучанського синдрому" завтра – дайте важку зброю сьогодні,

– додав радник глави ОПУ.

Варто зауважити, що через звірства окупантів на Київщині, ЄС має ухвалити нові санкції проти Росії. Як зазначив міністр європейських справ Франції Клеман Бон, ймовірно, це станеться вже 6 квітня.

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