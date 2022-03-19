З Європи до одеського зоопарку завезли сухі корми та ветеринарні препарати
19 березня 2022 , 15:20
Джерело:Суспільне Одеса
Одеський зоопарк отримав гуманітарну допомогу для тварин від європейських звіринців.
Директор зоопарку Ігор Біляков розповів, що сухі корми для різних видів тварин та ветеринарні препарати привезли з зоопарків Праги, Берліну, Варшави та Таллінну.
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Нагадаємо, що з початку війни одеський зоопарк приймає тварин, яких не можуть перевезти власники. Працівники звіринця опікуються гризунами, кролями, морськими свинками та папугами.
З початку російської агресії зоопарк прийняв 200 домашніх тварин.
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