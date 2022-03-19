З Європи до одеського зоопарку завезли сухі корми та ветеринарні препарати

Одеський зоопарк отримав гуманітарну допомогу для тварин від європейських звіринців.

Директор зоопарку Ігор Біляков розповів, що сухі корми для різних видів тварин та ветеринарні препарати привезли з зоопарків Праги, Берліну, Варшави та Таллінну.

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Нагадаємо, що з початку війни одеський зоопарк приймає тварин, яких не можуть перевезти власники. Працівники звіринця опікуються гризунами, кролями, морськими свинками та папугами.

З початку російської агресії зоопарк прийняв 200 домашніх тварин.

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