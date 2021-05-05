У Європі розпочали масштабні військові навчання з оборонною метою – Голос Америки

У Європі розпочалися масштабні військові навчання "Захисник Європи 21". Маневри відбуватимуться під керівництвом сухупутних сил США.

У них беруть участь 28 тисяч військових із 26 країн. У Пентагоні пояснили, що навчання проводять з оборонною метою та зосереджені на стримуванні агресії.

До теми У Пентагоні вважають завчасним оцінювати відведення військ Росії від кордонів України

Блінкен обговорив з G7 ситуацію в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію в Україні практично на всіх двосторонніх зустрічах, які він проводив у межах засідання міністрів закордонних справ країн G7, повідомили у Держдепартаменті США. G7 має узгоджену позицію щодо Росії й солідарна з Україною у протистоянні російській агресії.

Наглядова рада підтримала блокування акаунту Трампа

Незалежна наглядова рада Facebook підтримала блокування акаунту експрезидента США Дональда Трампа. Утім рада назвала помилкою рішення керівництва Facebook назавжди закрити профіль експрезидента і закликала соцмережу до жовтня 2021 року ще раз розглянути це питання.

Актуально Наглядова рада Facebook не скасувала блокування акаунта Трампа

У США зафіксували зменшення народжуваності

У 2020 році у США народилося на 4% менше дітей, ніж у 2019 році. Це найнижчий рівень народжуваності у США за понад 40 років, свідчать дані урядової статистики. Експерти не пов'язують напряму зменшення народжуваності з пандемією коронавірусу, але відзначають, що пов'язані з нею фактори могли спричинити рішення батьків відкласти народження дітей або відмовитися від цього.

Фахівці дослідили зміни температури у США

Клімат у США стає спекотнішим. Дані зміни температур з 1981 року опублікувала адміністрація США з океанів та атмосфери. На Західному узбережжі клімат став сухішим, а на Східному – вологішим.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 5 травня: дивіться відео