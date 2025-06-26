Це історичний момент не лише для України, – Сибіга про створення спецтрибуналу проти Росії

Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії. Це відбулося вперше з часів Другої світової війни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави МЗС України Андрія Сибіги в соцмережі X.

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Як Сибіга прокоментував створення спецтрибуналу

Президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали історичну угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України.

Це історичний момент не тільки для України, але й для світової справедливості,

– наголосив Сибіга.

Він додав, що з часів Другої світової війни, повномасштабне вторгнення Росії в Україну є найсерйознішим порушенням міжнародного права в Європі.

"Путін і його спільники повинні знати, що справедливість неминуча", – зазначив глава МЗС.

Також Сибіга подякував усім партнерам з Основної групи, ЄС, юристам, дипломатам і політикам, які доклали зусиль до реалізації цього рішення. Особливу вдячність глава МЗС висловив Раді Європи та її Генеральному секретарю Алену Берсе, який, за його словами, відіграв центральну роль у процесі.