У Європи відсидітись за спиною українців не вийде

У російській Держдумі "запропонували" скасувати визнання незалежності Литви.

Нова ціль рашистів – Литва

Провладним депутатом Євгеном Федоровим запропоновано скасувати постанову Держради СРСР від 6.09.1991 року про визнання незалежності Литви.

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На думку ініціатора, "постанова державної ради СРСР є незаконною, оскільки прийнята неконституційним органом та з порушенням вимог низки статей конституції".

Що буде далі?

Божевільний шантаж Кремля триватиме, поки не зустріне належну відсіч Заходу.

На черзі буде перегляд післявоєнних кордонів у Європі під будь-яким "соусом" (як то вигаданий "кидок" Горбачова з розширенням НАТО на схід) шляхом визнання "неконституційною" Біловезької угоди, демонтажу Гельсінських угод, денонсації договору "2+4" щодо об'єднання Німеччини, оскарження кордонів Польщі тощо…

Отже, відсидітись за спиною українців не вийде. Наразі варто готувати спільну відповідь цивілізованого світу і зробити все для поразки Росії в Україні.

Відлік часу давно пішов!

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