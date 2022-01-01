В Європі зафіксували рекорд – найтепліший за понад 70 років останній день року
Джерело:The Guardian
В європейських країнах зафіксували рекордно тепле завершення року. Температура повітря в деяких із них досягла позначок, які зазвичай фіксують лише у квітні.
Незвично високу температуру, як на 31 грудня, зафіксували одразу у кількох європейських країнах.
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Рекордно теплий початок року в Іспанії
Найвищих позначок температура повітря досягла в Іспанії. У Більбао, на півночі країни, стовпчики термометрів піднялися до 24,7 градуса. Це максимальна температура від початку ведення обліку в 1947 році.
У Сеговії, що поблизу Мадрида, повітря прогрілося до 22,7 градуса. Попередній температурний рекорд там датується 1920 роком. У сусідній Авілі стовпчики термометрів показували 20,2 градуса – найвищий рівень, починаючи з 1983 року.
Коментар метеоролога щодо високих температур
Представник Державного метеорологічного агентства AEMET Рубен дель Кампо зазначив, що такі високі температури не є нормальним явищем.
Це температури, які зазвичай фіксують у квітні,
– наголосив він.
Метеоролог пояснив підвищення температури високим тиском.
Тепло й у Франції
Антициклон високого тиску перемістився і до Франції. Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин в Альпах.
"Температура повітря становила +15 градусів в районах Альп на висоті 1 600 метрів і не досягала нуля нижче 4 000 метрів", – зазначив метеоролог Лука Меркалли.
За його словами, у ніч на 31 грудня навіть не було морозів – температура не опускалася нижче 10 градусів. Це є дуже незвичним.
Висока температура і в Італії
На деяких з найвідоміших гірськолижних курортів Італії стовпчики термометрів показували від +13 до +15 градусів. Тепла погода очікується там і протягом 1 – 3 січня.
Альпіністів попереджають, що підвищена температура і сильний вітер створюють умови для сходження лавин.Зверніть увагу! В Україні 1 січня також буде теплим. Температура повітря становитиме у середньому +5...+8 градусів, трохи прохолодніше буде на Сході. У Карпатах є загроза сходження снігових лавин.
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