Європейське відомство відреагувало на порушені у Росії кримінальні справи проти журналістів італійського телеканалу RAI Стефанії Баттістіні та Сімоне Траіні за "незаконний перетин кордону".

Також федеральна служба безпеки Росії порушила кримінальні справи стосовно кореспондента американського телеканалу CNN Ніка Пейтона Волша і журналісток українських телеканалів "Ми Україна" та Hromadske Олесі Боровик і Діани Буцко.

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Рада Європи засудила Росію

"Залякування" іноземних журналістів з боку Росії "рівносильне цензурі й спрямоване на те, щоб перешкодити громадській думці отримувати інформацію про поточні операції",

– йдеться в заяві на платформі Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів.

Відомо, що репортерам також погрожували вбивством прихильники політики Кремля, зазначили автори заяви. Вони просять відповідні органи "швидко і ретельно розслідувати погрози", а також, за необхідності, надати захист працівникам ЗМІ.

Зокрема, італійський письменник Ніколай Лілін, маючи проросійські погляди, назвав журналістів "пронацистськими пропагандистами" та "пособниками терористів". Окрім цього, він стверджував, що вони нібито "вирили собі могили", натякаючи на те, що проти журналістів уже працюють співробітники ГРУ Росії і якщо їх знайдуть, то "розірвуть на шматки".

До слова, керівник ЦПД заявив, що росіяни справді можуть спричинити ядерну провокацію на Курській АЕС. Оскільки до справи особисто під'єднався Владімір Путін. Російський диктатор заявив, що буцімто ЗСУ намагалися вночі атакувати АЕС.