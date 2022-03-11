Єврорада доручила Єврокомісії дати оцінку заявки України на членство в ЄС
Джерело:Європейська рада
Європейська Рада опублікувала реліз за підсумками першого дня неформального засідання. У документі мовиться, що Єврокомісію просять розглянути заявку України на членство у Європейському Союзі.
Також ЄС продовжить зміцнювати зв'язки з Україною, яка "належить до європейської сім'ї". Зауважимо, що заявки Грузії та Молдови Єврокомісія також розглядатиме.
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Отже, 10 березня глави держав та урядів країн Євросоюзу, які зібралися у Версалі на неформальну Єврораду, опублікували спільну заяву. Передовсім у ній мовиться, що:
- "Росія та її поплічниця Білорусь несуть повну відповідальність за загарбницьку війну" в Україні, і відповідатимуть за свої дії.
- Європа "прагне надати підтримку відбудові демократичної України, щойно російський наступ припиниться".
- Також Європа "пропонує тимчасовий захист усім біженцям від війни з України".
Що найважливіше: "Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України".
- Президент Володимир Зеленський подав заявку України на вступ до Європейського Союзу.
- Рада запропонувала Єврокомісії (це уряд ЄС) надати висновок щодо цієї заявки.
До цього і без зволікань ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини,
– підсумували у Єврораді.
Єврокомісія також розгляне відповідні заявки Молдови та Грузії.
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