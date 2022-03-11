Єврорада доручила Єврокомісії дати оцінку заявки України на членство в ЄС

Європейська Рада опублікувала реліз за підсумками першого дня неформального засідання. У документі мовиться, що Єврокомісію просять розглянути заявку України на членство у Європейському Союзі.

Також ЄС продовжить зміцнювати зв'язки з Україною, яка "належить до європейської сім'ї". Зауважимо, що заявки Грузії та Молдови Єврокомісія також розглядатиме.

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Отже, 10 березня глави держав та урядів країн Євросоюзу, які зібралися у Версалі на неформальну Єврораду, опублікували спільну заяву. Передовсім у ній мовиться, що:

"Росія та її поплічниця Білорусь несуть повну відповідальність за загарбницьку війну" в Україні, і відповідатимуть за свої дії.

Європа "прагне надати підтримку відбудові демократичної України, щойно російський наступ припиниться".

Також Європа "пропонує тимчасовий захист усім біженцям від війни з України".

Що найважливіше: "Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України".

Президент Володимир Зеленський подав заявку України на вступ до Європейського Союзу.

Рада запропонувала Єврокомісії (це уряд ЄС) надати висновок щодо цієї заявки.

До цього і без зволікань ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини,

– підсумували у Єврораді.

Єврокомісія також розгляне відповідні заявки Молдови та Грузії.

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