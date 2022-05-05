Єврорада вже шукає спосіб конфіскувати російські активи й передати їх Україні, – Мішель

Шарль Мішель – глава Євроради – заявив, що важливо не лише заморозити російські активи. Їх необхідно конфіскувати й передати на відновлення України.

Мішель зауважив, що це – його переконання. Водночас як юрист він розуміє, що юридичний рівень цього питання не є простим.

Зауважте "Посилає економіку Росії за кораблем": у "Нафтогазі" пояснили, що означатиме нафтове ембарго

Особисто я абсолютно переконаний, що вкрай важливо не лише заморозити активи, а й уможливити їх конфіскацію, зробити їх доступними для відновлення країни,

– заявив Мішель.

Глава Євроради зауважив, що у ЄС є 27 правових систем. У багатьох країнах необхідне буде відповідне рішення суду. Цей процес Мішель схарактеризував як важкий та тривалий.

Водночас юридичній службі Ради вже доручили підготувати можливі ідеї. Мовиться про пошук юридичного рішення, яке б зробило можливою конфіскацію російських активів, які перебувають під санкціями країн світу.

Мішель зауважив, що, на його думку, це питання про справедливість. Необхідно, аби російські активи стали доступними для української влади. Тоді гроші спрямують на відновлення країни.

Мішель про план Маршалла для України

Глава Євроради привітав конференцію, яка відбудеться 5 травня з ініціативи Польщі та Швеції. На думку Мішеля ця подія має стати відправною точкою реалізації плану Маршалла для України. За словами очільника Євроради, саме час послати потужний сигнал про підтримку України.

Мішель наголосив, що наразі потрібні: рішення, гроші, сильна координація, а також – політична воля.

Як цілі, яких необхідно досягнути найближчим часом, глава Євроради виділив:

гуманітарну допомогу;

ліквідність;

відновлення України.

За словами Мішеля, потрібно мобілізувати гроші для відновлення України. Трастовий фонд має суттєво полегшити процес. Так українські друзі з різних куточків світу зможуть проявити свою солідарність.

Важливо – Нічне звернення Зеленського за 4 травня: дивіться відео