Євросоюз активно працює над 6-м пакетом санкцій проти Росії, – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС "інтенсивно працює" над планом вдарити режим Володимира Путіна новим пакетом санкцій.

Коли Кремль оголосив про припинення постачання газу до Болгарії та Польщі, Урсула фон дер Ляєн назвала це "шантажем".

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За її словами, Польща та Болгарія матимуть поставки газу від своїх безпосередніх сусідів з ЄС.

"Той крок, який Росія сьогодні зробила, — це в основному шкода собі. Кремль завдає шкоди російській економіці, тому що вони відрізають себе від важливих надходжень", – прокоментувала президентка Єврокомісії.

Шостий пакет санкцій надійде свого часу. Ми над ним інтенсивно працюємо,

– додала Урсула фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що розглядають варіанти позбутися не тільки російського вугілля, як це вже зробили, але й нафти.

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