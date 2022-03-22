Євросоюз надасть ще 500 мільйонів євро Україні, – Боррель

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Україні додатково виділять 500 мільйонів євро. Цими коштами нашій державі намагаються допомогти під час війни.

Жозеп Боррель розповів про допомогу 21 березня. Зокрема це трапилось після засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі.

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ЄС виділить Україні додаткові 500 мільйонів євро

Боррель сказав, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну економічно, фінансово, гуманітарною допомогою, підтримувати українські Збройні сили.

Я радий повідомити, що ми досягли політичної згоди щодо додаткових 500 мільйоні у рамках Європейського фонду мирних можливостей,

– пояснив Боррель.

Також політик розповів, що:

розцінює те, що відбувається в Україні, як масштабні військові злочини, скоєні російськими збройними силами проти українського народу;

ці дії не залишаться без відповіді, тому створили комісію Ради з прав людини ООН.

Боррель пояснив, що ЄС вітає розслідування прокурором Міжнародного кримінального суду злочини Росії та закликає Москву виконати рішення Міжнародного суду ООН, який закликав припинити війну.

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