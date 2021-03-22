Євросоюз оголосив Путіну ультиматум, який стосується України

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Відносини Росії та Євросоюзу наразі перебувають на низькому рівні. Однак ситуацію можна виправити, якщо Кремль почне дотримуватися деяких вимог, зокрема й мінських домовленостей.

Джерело:

Європейська Рада

Про це, за інформацією пресслужби Європейської Ради, під час розмови з главою Росії Володимиром Путіним 22 березня заявив президент Євроради.

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Відносини Росії та ЄС у поганому стані

Президент Мішель висловив думку, що відносини між ЄС і Росією перебувають на низькому рівні, і підтвердив підхід Євросоюзу до 5 керівних принципів, заснованих на основних цінностях ЄС,
– повідомили в Єврораді.

Там також уточнили, що наразі між Москвою і Брюсселем є розбіжності щодо багатьох питань.

Шарль Мішель поставив Путіну ультиматум: відносини ЄС і Росії можуть розвиватися в позитивному напрямку, якщо російська сторона дотримуватиметься певних правил.

Що має робити Росія, аби виправити ситуацію

  • виконувати мінські домовленості в питанні врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу;
  • дотримуватися прав людини;
  • припинити здійснювати гібридні та кібератаки на держави-члени ЄС.

Що про це каже Путін

У Кремлі заявили, що Путін теж говорить про "незадовільний стан зв'язків Росії – ЄС". За словами російського президента, відносини сторін "неконструктивні, часом конфронтаційні", однак Москва не бере на себе відповідальність за ситуацію, яка склалася.