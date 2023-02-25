Омбудсменка Москалькова, банк "Тінькофф" та пропагандист Коц: хто потрапив у санкційні списки ЄС
Джерело:ЄС
Нещодавно країни-члени ЄС все-таки змогли домовитися про 10-ий пакет санкцій проти Росії. У суботу, 25 лютого, Євросоюз оприлюднив нові санкційні списки.
Відомо, що обмежувальні заходи введено щодо 87 фізичних та 34 юридичних осіб.
До теми Завдасть шкоди воєнній машині Росії: в ЄС офіційно схвалили десятий пакет санкцій
Хто потрапив під санкції
До санкційного списку додали 96 організацій, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом. Загальна кількість військових користувачів, включених до списку, збільшилась до 506.
Згідно з документом, під обмеження 10-го пакету санкцій ЄС потрапили військове керівництво Росії, командири ПВК "Вагнера", а також низка підприємств, які виконують держзамовлення.
Варто зазначити, що ЄС запровадив окремий блок санкцій щодо ПВК "Вагнера", в який включили 11 фізичних осіб та сім організацій. Відомо, що деяких осіб внесли до списку через участь у війні в Україні.
Зокрема, під санкції також потрапили:
- голова СПЛ Валерій Фадєєв;
- омбудсменка Тетяна Москалькова;
- лікар Леонід Рошаль;
- пропагандист Олександр Коц;
- журналістка Марина Ахмедова;
- виконавчий директор медіагрупи "Росія сьогодні" Кирило Вишинський;
- заступник гендиректора "Першого каналу" Кирило Клейменов;
- воєначальники Олексій Авдєєв, Михайло Теплинський і Сергій Каракаєв;
- головред "Росія 24" Євген Бекасов;
- колишній глава "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв.
Серед організацій до санкцій включено:
- "Альфа-банк";
- "Росбанк";
- "Тінькофф" банк;
- ТОВ "Комерційні автомобілі-група ГАЗ";
- ряд підприємств "Росатому";
- медіагрупа "Патріот";
- Національна перестрахувальна компанія.
Також нові санкції Європейського союзу проти Росії охоплюють експорт на суму 11,4 мільярда євро і включають обмеження на чутливі та передові технології, які сприяють підвищенню військового потенціалу та технологічного вдосконалення Росії.
Обмеження наклали також на засоби, які використовуються в російських системах озброєнь (безпілотники, ракети, гелікоптери, інші транспортні засоби).
Варто зазначити, що вперше включено сім іранських організацій, які використовують компоненти ЄС і надають Росії військові безпілотники для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.
Польща блокувала цей пакет: що відомо
Ще напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС пообіцяв й надалі підтримувати нашу державу фінансовою, гуманітарною та військовою допомогою. Країни-члени Євросоюзу заявили про новий пакет санкції щодо країни-агресорки.
Однак одноголосно ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії не змогли. Річ у тім, що Варшава виступила проти. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що обмеження проти країни-терористки – занадто м'які.
Польські дипломати наголосили, що вони не блокують пакет, а хочуть, щоб ці санкції мали сенс.