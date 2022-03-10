Євросоюз посилює санкції проти Росії, – Швеція

В Євросоюзі вирішили посилити санкції проти Росії через війну, яку вона веде в Україні. Обмеження введуть щодо ще 160 людей, зокрема олігархів і відомих бізнесменів.

У Посольстві Швеції в Києві наголосили, що Росія має негайно припинити агресію проти України. Для цього ЄС продовжить помножувати її ціну для самої держави-агресорки.

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Євросоюз посилює санкції проти Росії

Сьогодні (10 березня – 24 канал) ми посилюємо експортний контроль за ключовими морськими технологіями та вводимо нові списки, включаючи в них тих, хто приймає політичні рішення, та олігархів,

– зазначили в посольстві.

Там додали, що Євросоюз вже прийняв рішення ввести обмежувальні заходи щодо ще 160 росіян. У перелік потрапили 14 олігархів і відомих бізнесменів, а також члени їхніх сімей.

Нагадаємо, санкції ЄС проти Росії наразі поширюються на 862 фізичних осіб та 53 компанії.

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