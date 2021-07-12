Євросоюз знову продовжив санкції проти Росії за агресію в Україні

Через агресію щодо України Рада Євросоюзу вирішила знову продовжити санкції, спрямовані на конкретні галузі економіки Росії. Ці обмеження діятимуть ще пів року – до 31 січня 2022 року.

Рішення Рада прийняла на основі останньої оцінки стану імплементації мінських угод на саміті ЄС 24 – 25 червня 2021 року.

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Санкції ЄС проти Росії знову продовжили

Лідери Євросоюзу закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність у забезпеченні повного виконання мінських домовленостей. Враховуючи, що Москва ігнорує ці прохання, керівники ЄС одноголосно вирішили продовжити економічні санкції проти неї.

Обмеження діятимуть ще пів року, тобто до 31 січня 2022 року.

Санкційні обмеження щодо Росії: що вони передбачають

Обмежують доступ до первинних та вторинних ринків капіталу ЄС для певних російських банків та компаній, а також забороняють форми фінансової допомоги та посередницьких послуг щодо російських фінустанов.

Під забороною також пряме або непряме ввезення, вивезення або передачу всіх матеріалів, пов'язаних з обороною. Санкції додатково обмежують доступ Росії до певних технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад у видобутку та розвідці нафти.

Окрім економічних санкцій, ЄС запровадив різні типи заходів у відповідь на незаконну окупацію Криму та дестабілізацію України. До них належать: дипломатичні заходи, індивідуальні обмежувальні заходи та конкретні обмеження економічних відносин з Кримом та Севастополем.

Економічні санкції через дестабілізаційні дії Росії в Україні ЄС вперше ввів 31 липня 2014 року. Обмеження посилили у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їхню тривалість із виконанням мінських угод. Відтоді санкції постійно продовжують.