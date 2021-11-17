Євросоюз виділяє 700 тисяч євро на термінову допомогу мігрантам у Білорусі

Європейська комісія готова виділити 700 тисяч євро біженцям, які застрягли на білорусько-польському кордоні. Втім, лише за умови, що гуманітарним організаціям нададуть постійний доступ до цієї групи мігрантів.

Ситуацію з мігрантами прокоментував комісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич. Він закликав полегшити страждання людей, які застрягли на кордоні та в інших частинах Білорусі.

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Європейська комісія виділила 200 тисяч євро гуманітарного фінансування Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Ці гроші спрямують із внесків, які надійшли до Надзвичайного фонду допомоги при катастрофах. Завдяки цьому біженців мають забезпечити найнеобхіднішими, зокрема – продуктами, гігієнічними наборами, ковдрами та аптечками.

Крім цього, Євросоюз мобілізував додаткові 500 тисяч євро гуманітарного фінансування. Наразі зараз підтримує контакти зі своїми гуманітарними партнерськими організаціями для реалізації коштів.

Просять про постійний доступ до біженців

Додаткове гуманітарне фінансування в ЄС готові виділити у відповідь на чітко встановлені потреби. З огляду на це, там закликали покращити доступ гуманітарних партнерських організацій у Білорусі до величезної групи мігрантів на кордоні з Польщею.

Що відбувається на кордоні Білорусі з Польщею: актуальне

Вночі проти 17 листопада близько 1 000 мігрантів ночували у приміщенні логістичного центру у Брузгах. Туди їм привезли теплі речі, матраци й ковдри.

Крім цього, для біженців там облаштували польову кухню й намети для обігріву. Це важливо, адже температура повітря опустилася майже до нуля градусів.

Біженці вже понад тиждень штурмують польський кордон з боку Білорусі. У Польщі переконані, що кризу не вдасться врегулювати упродовж найближчих днів. Для цього можуть знадобитися місяці або й роки.

В Євросоюзі наголосили, що надають допомогу неупереджено – незалежно від раси, етнічної групи, релігії, статі, віку, національності чи політичної приналежності постраждалих.