Критикував санкції США: Євросоюз відкликав свого посла на Кубі

Європейський Союз відкликав свого посла в Гавані, іспанця Альберто Наварро. Це відбулось після того, як він підписав звернення до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена із закликом зняти санкції з Куби.
Джерело:Deutsche Welle
Видання Politico 25 лютого опублікувало відкритий лист євродепутатів до глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Він був датований 24 лютого 2021 року.
Варто прочитати Нова економічна реформа Куби: у чому її значущість для держави
За відставку Наварро вже проголосували
В ньому мовиться: "Ми вважаємо, що посол не гідний високої посади, яку обіймає і яка була йому довірена, і вимагаємо, щоб ви негайно розпорядилися відправити його у відставку".Зазначимо! За відставку Наварро з посади посла Євросоюзу на Кубі виступили 16 депутатів Європарламенту.
Євродепутати: Посол не захищає права людини
Євродепутати зауважили, що своїм вчинком посол у Гавані:
- займає політичні позиції відповідно до режиму, який не поважає;
- не захищає права людини.
Водночас один з офіційних представників Борреля повідомив, що Наварро у Брюсселі має пояснити, чому він поставив підпис під проханням зняти санкції США з Куби.
Санкції проти Куби: що відомо
- Востаннє уряд США посилив санкції проти Гавани 15 січня 2021 року, за 5 днів до того, як Дональд Трамп залишив посаду президента країни.
- Нові штрафні заходи Мінфіну США торкнулися міністра внутрішніх справ Куби.
- За декілька днів до цього адміністрація Трампа повернула Кубу в список країн, які, на думку США, спонсорують міжнародний тероризм. У лютому 2021 року президент Джо Байден продовжив санкції проти Куби.