Критикував санкції США: Євросоюз відкликав свого посла на Кубі

28 лютого 2021 , 23:21
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Європейський Союз відкликав свого посла в Гавані, іспанця Альберто Наварро. Це відбулось після того, як він підписав звернення до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена із закликом зняти санкції з Куби.

Джерело:

Deutsche Welle

Видання Politico 25 лютого опублікувало відкритий лист євродепутатів до глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Він був датований 24 лютого 2021 року.

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За відставку Наварро вже проголосували

В ньому мовиться: "Ми вважаємо, що посол не гідний високої посади, яку обіймає і яка була йому довірена, і вимагаємо, щоб ви негайно розпорядилися відправити його у відставку".

Зазначимо! За відставку Наварро з посади посла Євросоюзу на Кубі виступили 16 депутатів Європарламенту.

Євродепутати: Посол не захищає права людини

Євродепутати зауважили, що своїм вчинком посол у Гавані:

  • займає політичні позиції відповідно до режиму, який не поважає;
  • не захищає права людини.
Довідка. Уперше США запровадили санкції щодо комуністичної Куби в 1960 році. З того часу ці обмеження кілька разів посилювалися і послаблялися.

Водночас один з офіційних представників Борреля повідомив, що Наварро у Брюсселі має пояснити, чому він поставив підпис під проханням зняти санкції США з Куби.

Санкції проти Куби: що відомо

  • Востаннє уряд США посилив санкції проти Гавани 15 січня 2021 року, за 5 днів до того, як Дональд Трамп залишив посаду президента країни.
  • Нові штрафні заходи Мінфіну США торкнулися міністра внутрішніх справ Куби.
  • За декілька днів до цього адміністрація Трампа повернула Кубу в список країн, які, на думку США, спонсорують міжнародний тероризм. У лютому 2021 року президент Джо Байден продовжив санкції проти Куби.