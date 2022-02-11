Євросоюз відправив відповідь Росії на "гарантії безпеки", але в Москві заперечують

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель від імені країн Євросоюзу відправив письмову відповідь Росії щодо "гарантій безпеки". Однак у Кремлі стверджують, що не надсилали до ЄС жодних листів щодо цього.

Боррель від імені країн ЄС закликав Кремль до деескалації. Він наголосив, що напруженість і розбіжності повинні бути вирішені шляхом діалогу і дипломатії.

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Глава дипломатії ЄС наголосив, що Росія терміново має припинити нарощування військової потужності в Україні і навколо неї, а також в Білорусі.

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Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав відповідь ЄС Росії.

Відмінний і сильний крок Жозепа Борреля і 27 країн-членів ЄС. Чим більше Росія намагається розділити Європу, тим більше єдиною вона стає. По суті, це єдина ефективна стратегія в боротьбі з агресивною Росією,

– написав міністр у твітері.

Росія все заперечує

Натомість представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що глава зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров нібито не надсилав листи щодо гарантій безпеки високому представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю.

"Лавров Боррелю не писав", – підкреслила Захарова у телеграмі.

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Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, який направив у Москву відповідь з питань безпеки, не значився серед адресатів запиту глави МЗС Росії Сергія Лаврова про трактування принципу безпеки. Листи були надіслані Москвою до США, НАТО та ОБСЄ.

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У грудні 2021 року Росія висунула США вимоги щодо "гарантій безпеки". Москва захотіла отримати письмові гарантії нерозширення НАТО.

Письмові відповіді до Кремля передали наприкінці січня 2022 року. У США просили не публікувати їх. Однак, у Москві відповідями, які вони отримали від Заходу, не задоволені.

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Повний текст публікації Жозепа Борреля:

Я відповів від імені країн-членів ЄС на листи, які вони отримали від міністра Лаврова. Напруга та розбіжності повинні вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації та скасування свого військового нарощування в Україні та навколо неї та в Білорусі.