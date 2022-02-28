ЄС ввів санкції проти Центробанку Росії

Європейський Союз 28 лютого офіційно заборонив операції, які пов'язані з управлінням резервами та активами Центробанку Росії.

Цей крок є дуже важливим, адже суттєво вдарить по російській економіці.

Важливо У SWIFT готові виконати рішення ЄС щодо санкцій проти російських банків

Цей крок в ЄС назвали частиною зусиль щодо ізоляції економіки та фінансової системи Москви. Відомо, що Росія має резерви майже 640 мільярдів доларів.

Рішення покарати російський Центральний банк і виключити деякі російські банки із системи обміну повідомленнями SWIFT, яка використовується для транзакцій на трильйони доларів по всьому світу, ухвалили у відповідь на агресію Росії проти України.

Що таке SWIFT SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її використовують понад 11 000 фінансових установ у понад 200 країнах і територіях для надсилання безпечних платіжних доручень. Щодня через систему проходять транзакції на трильйони доларів. Це найважливіша фінансова система у світі, вона контролюється центральними банками Європи, США, Канади та Японії.

Значення системи SWIFT для Росії

За даними Російської національної асоціації SWIFT:

користувачами SWIFT в Росії є понад 300 провідних банків і організацій;

понад половина російських кредитних організацій представлені у SWIFT, вони здійснюють 80% розрахунків;

Росія входить в топ країн за кількістю користувачів платформи.

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