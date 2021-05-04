Євросоюз засудив насильство у Колумбії: там під час протестів загинуло 19 людей

В Євросоюзі висловили стурбованість подіями у Колумбії, де напередодні на протестах загинули щонайменше 19 людей. Там закликали владу не допускати застосування сили проти протестувальників.
Джерело:Інтерфакс-Україна
З такою заявою виступив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Він висловив щирі співчуття сім'ям всіх жертв.
До теми У Колумбії загинули щонайменше 17 протестувальників: ще 800 осіб постраждали
Європейський союз засуджує насильство проти маніфестантів, які використовують свої права на демонстрацію, висловлення думки і зборів, які повинні поважатися,
– заявив Петер Стано.
"Мета зараз полягає в тому, щоб уникнути ескалації такого насильства і непропорційного застосування сили службами безпеки", – додав він.
Стано висловив надію, що у Колумбії проведуть належне розслідування і покарають винних.
Також він наголосив, що наразі немає необхідності направляти в Колумбію наглядову місію ЄС. За його словами, представництво ЄС і посольства країн Євросоюзу в Колумбії уважно відстежують ситуацію.
Протести у Колумбії: коротко
- Люди вийшли на акції протесту ще наприкінці квітня. Вони виступили проти податкової реформи.
- Проєкт реформи передбачав поповнення бюджету на понад 6 мільярдів доларів, що перевищує 2% ВВП країни.
- Збільшити бюджет хотіли завдяки застосуванню ПДВ та інших податків і зборів з фізичних осіб.
- У протестах загинули 19 осіб, ще приблизно 800 – постраждали.