Порушення прав людини: Євросоюз затвердив санкції проти Росії

Європейський Союз 22 березня схвалив новий пакет санкцій проти Росії, Китаю, Північної Кореї та ще кількох країн. Держави звинуватили у порушенні прав людини.
Джерело:твітер Рікарда Джозвяка
Міністри закордонних справ ЄС схвалили нові санкції на засіданні. Обмеження ввели проти 11 людей та 4 організацій.
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ЄС щойно схвалив санкції через порушення прав людини. 11 людей та 4 суб'єкти з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії. Їхні імена опублікують сьогодні в офіційному журналі,
– написав Джозвяк.
Перед засіданням глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель казав, що на порядку денному зустрічі міністрів будуть в основному відносини з Росією. Цього тижня питання взаємин з Москвою на засіданні Європейської ради обговорять 25 та 26 березня.
Що відомо про нові санкції
- За даними ЗМІ, у санкційний список внесли двох росіян, відповідальних за "чистки геїв" у Чечні.
- Китайські чиновники потрапили під санкції ЄС вперше за 3 десятиліття.
Зауважимо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обурився, що ЄС спершу підготував санкції через порушення прав людини на протестах через Навального у Росії, а про Крим – забув.