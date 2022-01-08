В Євросоюзі звернулися до влади Казахстану: занепокоєні насильством

Жозеп Боррель прокоментував ситуацію у Казахстані в офіційній заяві від імені Євросоюзу. Він запропонував допомогу у її мирному врегулюванні.

Високий представник ЄС із закордонних справ підкреслив, що Європа стурбована проявами насильства, які спалахнули після мирних акцій протесту в Казахстані.

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ЄС готовий допомогти Казахстану

Боррель зауважив, що Казахстан є важливим партнером для Європейського союзу. Він висловив співчуття через загибель силовиків та протестувальників та засудив "широкомасштабні акти насильства". Посадовець закликав запобігти подальшій ескалації й уникати будь-якого підбурювання до жорстокості.

Ми готові надати допомогу у мирному врегулюванні кризи. Зовнішня військова підтримка має поважати суверенітет і незалежність Казахстану та права громадян,

– мовиться у заяві.

Боррель від імені ЄС звернувся до влади країни

Крім цього, Боррель закликав казахську владу "виконати свої зобов'язання у цей непростий час". Він пояснив, що мовиться про повагу прав людини та основних свобод громадян. Й уточнив, що має на увазі свободу мирних зібрань, висловлювання думок та ЗМІ.

Попередня заява Борреля

Німеччина заборонила експорт озброєнь до країни Центральної Азії. Це відбулося на тлі масових акцій протесту, які охопили Казахстан на початку 2022 року,

Раніше Боррель відреагував на введення російських військ у Казахстан. Він переконаний, що присутність іноземних військ у країні вимагає особливої уваги. "У будь-якому разі присутність іноземних військ на території іншої держави – це те, за чим ми маємо спостерігати з пересторогою", – наголосив посадовець.

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