У Євросоюзі заявили про покращення відносин зі США, але не з Росією

Жозеп Боррель заявив, що відносини Євросоюзу та США суттєво покращитися. Водночас ситуація з Росією залишається дестабілізованою.

Головний дипломат ЄС Боррель у Брюсселі заявив про позитивні зміни у відносинах Штатів та ЄС. Наразі вони на шляху побудови міцного партнерства.

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Особливо після зустрічі G7, стало очевидно, що зараз у нас значно кращі відносини з США. На противагу цьому – ми будемо говорити про Росію, де ситуація не покращується,

– наголосив Боррель.

У Брюсселі Боррель у понеділок, 10 травня, проведе зустріч глав МЗС країн ЄС. Окрім того, до розмови у віртуальному форматі долучиться спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі.

Ключові теми:

трансатлантичні відносини;

ситуація в Афганістані після оголошення про виведення військ США;

Західні Балкани.