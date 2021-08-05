Їдьте у Росію, – Зеленський звернувся до проросійських мешканців Донбасу

Володимир Зеленський запевнив, що тимчасово окупований Донбас рано чи пізно обов'язково повернеться в Україну. Тому він закликав місцевих мешканців, які хочуть жити в Росії, переїжджати на територію держави-агресора.

"Ти на Батьківщині, чи гість?" – Зеленський

Глава держави наголосив, що усі люди з окупованого Донбасу повинні для себе зрозуміти – хочуть вони жити в Україні, чи Росії. Про це Зеленський завив у інтерв'ю.

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Донбас ніколи не буде російською територією. Просто ніколи. Не важливо, як довго триватиме окупація. Стіна впаде у будь-якому випадку. Люди скористаються моментом,

– наголосив президент.

Тому він закликав те населення, що залишається на окупованій території, бо хоче жити в Росії, їхати геть.

"Якщо ти все життя перебував в Україні, але відчував, що це Росія, то заради своїх дітей та внуків, вже їдь шукати собі місце в Росії", – закликав Зеленський.

Без України цивілізації на Донбасі не буде

Глава держави підкреслив, що лише українська влада може навести порядок на Донбасі. Донеччина та Луганщина не рухатимуться вперед під окупацією. В Україні ж "все будуватиметься та просуватиметься". Тому щастя для проросійських громадян не буде.

Водночас Зеленський закликав тих мешканців, які поважають українську мову та прапор України триматися Донбасу, адже його таки деокупують: "Це історія".

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