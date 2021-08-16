Їх евакуювали літаком: громадяни Афганістану попросили в Україні статус біженця

У Афганістані таліби захопили владу. Через це люди масово намагаються покинути країну літаками. 16 серпня Україна евакуювала 79 осіб. Серед них – громадяни Афганістану, які попросили статусу біженців.

Прессекретар Держприкордонслужби у коментарі 24 каналу розповів, що серед евакуйованих – 8 українців. Натомість понад 71 особа – громадяни інших держав.

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9 громадян Афганістану попросили в Україні статусу біженців

Андрій Демченко розповів, що вночі орієнтовно о 3 годині 16 серпня у Борисполі приземлився літак з Кабула. Ним з Афганістану евакуювали 79 людей. Більшість – громадяни Афганістану. Частина іноземців відразу придбали квитки та вилетіли до інших країн.

9 громадян Афганістану, яких евакуювали з Кабулу, написали заяву на отримання статусу біженця, – розповів прессекретар ДПСУ.

Він також додав, що інших громадян Афганістану, які не мали можливості полетіти в інші країни та потребували притулку в Україні скерували до представників Міграційної служби. Також у це ж відомство звернулись громадяни, які написали заяву про статус біженця.

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