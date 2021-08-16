Їх евакуювали літаком: громадяни Афганістану попросили в Україні статус біженця
Джерело:24 канал
У Афганістані таліби захопили владу. Через це люди масово намагаються покинути країну літаками. 16 серпня Україна евакуювала 79 осіб. Серед них – громадяни Афганістану, які попросили статусу біженців.
Прессекретар Держприкордонслужби у коментарі 24 каналу розповів, що серед евакуйованих – 8 українців. Натомість понад 71 особа – громадяни інших держав.
До теми В Афганістані залишаються близько 50 українців, – МЗС України
9 громадян Афганістану попросили в Україні статусу біженців
Андрій Демченко розповів, що вночі орієнтовно о 3 годині 16 серпня у Борисполі приземлився літак з Кабула. Ним з Афганістану евакуювали 79 людей. Більшість – громадяни Афганістану. Частина іноземців відразу придбали квитки та вилетіли до інших країн.
9 громадян Афганістану, яких евакуювали з Кабулу, написали заяву на отримання статусу біженця, – розповів прессекретар ДПСУ.
Він також додав, що інших громадян Афганістану, які не мали можливості полетіти в інші країни та потребували притулку в Україні скерували до представників Міграційної служби. Також у це ж відомство звернулись громадяни, які написали заяву про статус біженця.
Що відомо про евакуацію з Афганістану
- 13 серпня Дмитро Кулеба заявив, що українці в Афганістані не зверталися з проханням про евакуацію. Та МЗС вже тоді напрацьовувало шляхи вивезення українців з держави.
- 15 серпня терористи захопили Кабул та заявили, що взяли під контроль усю країну. Вони додали, що усі іноземці мають покинути територію.
- Літак з українцями вилетів з території Афганістану 15 серпня. Володимир Зеленський розповів, що громадяни Афганістану також попросили про термінову евакуацію.
- 16 серпня у МЗС України повідомили, що наразі у зоні ризику залишаються близько 50 наших громадян.