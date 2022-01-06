Їх практично немає, – Епіфаній поділився стосунками ПЦУ з Московським патріархатом

Між православною церквою України та Московським патріархатом майже немає стосунків. Бажання не виникає з боку предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія.

Про це розповів предстоятель ПЦУ та митрополит Київський і всієї України Епіфаній. За його словами, зустрічі, якщо трапляються, то лише випадково.

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Епіфаній: МП – останній форпост Путіна

"Що стосується стосунків із МП як таких, то їх практично немає. Ми тільки перетинаємося з митрополитом Онуфрієм на офіційних заходах", – пояснив Епіфаній. Він зазначив, що вітається з митрополитом Московського патріархату під час зустрічі, але спілкування на тему об'єднання немає.

З їхнього боку, особливо з боку митрополита Онуфрія, немає на це (спілкування – 24 канал) ніякого бажання,

– наголосив предстоятель ПЦУ.

На думку Епіфанія, російська Церква відіграє важливу роль для країни-агресорки. У Кремлі намагаються її зберегти такою, якою вона зараз є.

"Московський патріархат є фактично останнім форпостом Володимира Путіна, тому що він втрачає Україну", – підкреслив він.

Позиція Епіфанія щодо агресії Росії: коротко

Митрополит вважає, що самоідентичність українців дратує Кремль. Без Києва Москва не бачить відновленої так званої "російської імперії зла".

Епіфаній певен, що Україна повністю відновить свою територіальну цілісність, повернувши Крим та окуповані території Донбасу.

Найбільше зачіпає Москву, за спостереженням предстоятеля ПЦУ, те, що Київ має підтримку Євросоюзу та США.

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