Їх вдесятеро більше, але "азовці" продовжують нищити окупантів на вулицях Маріуполя

Полк "Азов", який вже декілька тижнів перебуває у блокаді російських окупантів, продовжує давати гідну відсіч ворогу та нищити загарбників.

Потужне відео знищення окупантів на вулицях Маріуполя опублікували на сторінці "Азова" у телеграмі.

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Як наголосили бійці "Азову", загарбників у місті "вдесятеро більше".

У них літаки і кораблі, у них багато техніки. Та полк "Азов" продовжує нищити окупанта на вулицях українського Маріуполя,

– мовиться у повідомленні.

Додамо, що Маріуполь – стратегічно важливий для ворога, бо може стати основним тиловим пунктом постачання.

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Зауважимо, що воєнна блокада Маріуполя російськими окупаційними військами триває з 1 березня 2022 року і донині. Через блокаду з 3 березня у місті немає ані електрики, ані газу, ані водопостачання чи мобільного зв'язку. Ще наприкінці березня мер Маріуполя повідомив, що місто зруйноване на 80 – 90%.

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