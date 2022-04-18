Їхали цілими родинами: на Київщині показали чергове "кладовище" розстріляних автівок

Російські окупанти скоюють жахливі звірства в Україні. В мережі постійно з'являються моторошні кадри наслідків "руського міра".

Так, керівник гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексій Кулеба показав ще одне з "кладовищ" розстріляних автівок на Київщині.

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Чергове "кладовище" розстріляних автівок на Київщині

Ці машини не були ні для кого загрозою – в них їхали цілі родини, які хотіли евакуюватися.

Деякі з автівок спалені вщент, на інших – написи "діти" та сліди від куль, якими цілили по цивільних людях.

Так виглядає "руській мір", з яким прийшли окупанти в Україну,

– підкреслив Кулеба.

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