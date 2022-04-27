Їм давали 3 години, а вони досі нищать ворога, – Арестович про подвиги української авіації

Війська протиповітряної оборони України героїчно продовжують давати відсіч російському окупанту. Попри усі прогнози, військові тримаються гідно і показують неймовірні результати.

Наша авіація продовжує завдавати удари по противнику

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу 27 квітня, передає 24 канал. Він особисто подякував військовим Повітряних сил.

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Хочу віддати особисто шану і повагу авіації, військовослужбовцям Повітряних сил України: від командувача до солдата. Ви справжні герої,

– зазначив Арестович.

Прогнози світових експертів були хибними

Радник нагадав, що провідні військові експерти давали повітряним силам 2 години на існування, але на 63 добу наша авіація продовжує завдавати нищівних ударів по противнику.

Це подвиг, який будуть вивчати в усіх військових академіях світу,

– додав Арестович.

Результати роботи Повітряних сил ЗСУ

Лише за останню добу протиповітряні підрозділи ЗСУ знищили 7 летючих ворожих об'єктів. Серед них – винищувач Су-25 та гелікоптер Ка-52.

Вчора, 26 квітня, українські військові знищили ворожий гелікоптер типу "Алігатор", який вважається командирським та коштує 16 мільйонів доларів.

Брифінг Олексія Арестовича за 27 квітня: дивіться відео